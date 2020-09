Großes Theater in der Burg: Im Zweifel gegen die Angeklagte

Sally Poppy wurde verurteilt, ein Kind ermordet zu haben. Der Pöbel will sie in der Sekunde hängen sehen. Doch die junge Frau behauptet, seit Kurzem schwanger zu sein. Sollte dies stimmen, wäre sie gerettet; auf sie würde bloß die Deportation warten.

Der Richter lässt daher eine Matronenjury einsetzen. Zwölf Mütter, die sich ja mit den untrüglichen Zeichen der Schwangerschaft auskennen sollten, werden in einem schäbigen Raum über dem Gerichtssaal eingesperrt, bis sie in der Kälte – ohne Wasser, Brot und Licht – zu einem Ergebnis gekommen sind. Doch so einfach ist es nicht. Eine der Mütter kommt daher zur Erkenntnis, dass es schon seltsam sei: Über den Lauf des Kometen wisse man mehr als über die Beschaffenheit eines weiblichen Körpers.

Zudem werden bald Enthüllungen gemacht. Die eine oder andere Geschworene ist voreingenommen, handelt im Auftrag, verfolgt persönliche Motive oder ist unfruchtbar. Eigentlich hätten die Frauen das Unternehmen abbrechen müssen – aufgrund der Zusammensetzung. Doch sie fügen sich. Schließlich macht der Mob Druck: Die Frauen sind von Lärm geradezu umzingelt. Sorgenvoll blicken sie, während das trapezförmige Holzhaus (von Ausstatter Stefan Hageneier) viel zu oft rotiert, durch die großen Fenster nach draußen.

Was über all den Dialogen und Debatten völlig in Vergessenheit gerät, ist der Umstand, dass Sally bloß aufgrund von Indizien und der Aussage eines Mannes, der nicht Zeuge war, verurteilt wurde. Von einem Mann. Und weil die von einem Mann nominierten, in demokratiepolitischen Dingen unerfahrenen Frauen sich lange Zeit nicht einigen können, überlegen sie, einen Mann, einen Fachmann, beizuziehen.