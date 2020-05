Großer Wurf von Schimmelpfennig

Und Schimmelpfennig – er wurde wie auch seine Schauspieler bei der Uraufführung gefeiert – hat in der Akademie ein ideales Ensemble für seine Weltbetrachtungen zur Verfügung. Christiane von Poelnitz als „Frau um die vierzig“, Regina Fritsch als „Frau um die fünfzig“, Barbara Petritsch als „Frau um die sechzig“, Peter Knaack als „Mann um die vierzig“, Falk Rockstroh als „Mann um die fünfzig“ und Johann Adam Oest als „Mann um die sechzig“ agieren brillant. Sie spielen vom Kleinkind bis zur Vogelstimme so ungefähr alles, was es gibt. Mit einer Virtuosität, einer Intensität, wie sie ganz selten zu erleben ist.

Das Theater als perfekt getimtes Spiel mit dem Spiel – bei dieser Produktion wird dies zum Credo. Und wirkt noch lange, lange nach.