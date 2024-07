"Parsifal": Große Stimmen auf der Bayreuther Playstation

So erging es der Produktion von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel in der Inszenierung von Jay Scheib schon im ersten Jahr der Wiederaufnahme. Scheib setzt auf „Augmented Reality“, also erweiterte Realität, die man nur vermittels einer speziellen Brille wahrnimmt. 330 von etwa 2000 Besuchern kommen in den Genuss davon, die AR-Brillen werden sogar speziell für sie adaptiert, ein Topservice.

Schwäne und Kometen

Damit sieht man zwar das Bühnengeschehen, rund herum fliegen aber wie in einem Kino in Disney World irgendwelche Dinge dreidimensional durch den Raum. Tiere, vor allem Glühwürmchen und Schwäne, dann Schlangen, Hasen, Speere, Plastikmüll, Kometen – sehr assoziativ alles, perfekt am MIT in Massachusetts, wo Scheib Professor ist, programmiert, die Geschichte von „Parsifal“ durchaus fortführend.

Allerdings wird es rasch eintönig mit dieser Brille und ihrer Bühnenlichtverschmutzung, und sie wird noch dazu so heiß, dass man sich wie in der Klingsor-Sauna fühlt. Also Brille immer wieder runter und schauen, was auf der Bühne real los ist: Leider nicht wirklich viel.

Der Bayreuther Mut, so etwas zu produzieren, ist dennoch beachtlich. Und vielleicht spricht „Parsifal“ als „Mad Max“ wirklich neue Publikumsschichten an.