Grimes: Eine Superheldin auf Helium

Die 31-jährige Kanadierin präsentiert sich seit Jahren als Cyber-Pop-Königin der Gegenwart. Als mystisches Mischwesen (Tier, Maschine, Mensch), das gegen das Böse (aktuell Klimasünder) kämpft. Das war aber nicht immer so. Claire Boucher betrat als Grimes in den Nullerjahren zum ersten Mal die Bühne. Sie wurde als aus der Zeit gefallene, lethargisch agierende Geisterprinzessin des Pop wahrgenommen, was an der Gangart ihrer beiden Alben lag. Auf diesen, von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen Tonträgern reagieren nämlich Beats in Zeitlupen-Tempo, die mit kraftlosen Klangschwaden den Sound zum Ketamin-Trip liefern. Die Musik war ein radikaler Gegenentwurf zum immer schneller werdenden Breitband-Leben. Man nannte diese Entschleunigung folglich „Chill-Wave“ oder „Witch-House“. Erfolgreich war Grimes damit nur bedingt: Die Kritiker lobten zwar ihren Pop-Innovationsgeist, aber der Masse war das alles viel zu abstrakt.