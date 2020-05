"Grenzgänger": Abendessen statt Liebeshunger

Die größte Entdeckung in Florian Flickers neuem Spielfilm sind die niederösterreichischen March-Auen. Die Sumpflandschaft an der Ostgrenze, sie zeigt sich in ungeahnter Schönheit. Man fühlt sich in einen tropischen Urwald versetzt, in dem jederzeit Soldaten auf einen schießen könnten. Dann wieder öffnen sich Wiesen, Bahngeleise und ein altes Gasthaus mit Holzveranda. Ein wieherndes Pferd biegt ums Eck – wie in einem Western.

Florian Flicker und sein Kameramann Martin Gschlacht inszenieren die ehemalige Sperrzone des Eisernen Vorhangs als fantastische, „filmische“ Orte. Als archetypische Schauplätze für Urszenen des Genre-Kinos: Gewalt, Sex, Verrat und Tod.

Solch ein erdiges Szenario – eine Frau zwischen zwei Männern – pflanzt Flicker inmitten seiner Landschaft. Das Problem dabei ist, dass sein Trio nicht halb so charismatisch ist wie die Au.

Dabei ist der Film- und TV-Routinier Andreas Lust eigentlich eine gute Wahl. Doch als Partner der jungen Slowakin Jana ( Andrea Wenzl), mit der er ein abgetakeltes Gasthaus führt und vom Golfhotel träumt, wirkt selbst er ratlos. Er spielt Hans, der illegale Flüchtlinge nach Österreich schleppt und das Bundesheer im Nacken hat. So gesehen kommt es ihm gerade recht, dass ein Soldat sich in seine Jana verguckt und weniger auf die Grenze aufpasst. Wie nicht anders zu erwarten, entspinnt sich zwischen Jana und dem Soldaten Leidenschaft und droht, das Beziehungsgefüge in die Luft zu sprengen.