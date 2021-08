Greith-Haus: Die Schöpfungsmaterie des Gunter Damisch

Doch leider, es kam zu keiner persönlichen Begegnung. Denn der sanfte, feinfühlige Künstler, als Grafikprofessor bei den Studierenden an der Akademie der bildenden Künste äußerst beliebt, starb früh an Krebs – am 30. April 2016, wenige Wochen vor seinem 58. Geburtstag. Aber zumindest habe Damisch uns sein wundervolles Universum hinterlassen: Man könne sich in dieses begeben – und in unseren Köpfen bilde sich die Anderswelt, „nach der wir von Kindheit an auf der Suche sind“. Um die Reise auch anderen zu ermöglichen, schlug er vor, im Greith-Haus von St. Ulrich heuer Damisch auszustellen. Roth, der hier, in der südlichen Steiermark, lebt, hatte das postmoderne, im Jahr 2000 eröffnete Kulturzentrum initiiert. Nach wie vor bringt er Ideen ein.

Als Kurator fungierte wieder Günther Holler-Schuster von der Neuen Galerie in Graz (er weiß mit der dominanten Architektur umzugehen): Maria Damisch, die Witwe, ließ ihn frei aus dem umfangreichen Nachlass auswählen. Und so befinden sich in der Schau „Wegverschränkungswelten“ (bis 12. September) viele Arbeiten, die noch nie öffentlich zu sehen waren, darunter großformatige Ölgemälde und die 3,5 Meter hohe Aluminiumskulptur „Flämmlerbogenkonstrukt“ (aus 2012/’13).