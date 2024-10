Green Day geben Zusatzkonzert in der Wiener Stadthalle

Die US-Punkband Green Day ist 30 Jahre nach ihrem erfolgreichen Album "Dookie" und Hits wie "Basket Case" noch immer gut im Geschäft. Nostalgie boomt. Ihr für den 17. Juni 2025 angekündigtes Konzert in der Wiener Stadthalle ist ausverkauft. Nun hat der Veranstalter einen Zusatztermin angekündigt. Die US-Band tritt am Abend darauf (18. Juni) noch einmal am selben Ort auf. Karten sind bereits bei Oeticket und bei der Wiener Stadthalle erhältlich.