Grazer Lil Syd gewinnt Dance Your Style-Bewerb in Wien

Bei der vierten Österreich-Auflage von Red Bull Dance Your Style stand der schöne Arkadenhof der Wiener Hauptuniversität im Zeichen von Tanz. Am Samstagabend traten dort 16 Streetstyle-Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Österreich gegeneinander an, um im 1-gegen-1 Battle 1.000 Zuseher zu überzeugen. Dabei war Kreativität und Improvisationstalent gefragt.