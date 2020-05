Graz: Mittelfinger für die Machthaber

Manchmal muss, ja darf man nicht subtil sein. Manchmal braucht man einen gestreckten Mittelfinger.



Diese Urgeste des Aufmuckens, aber auch des Machtlosen streckt der chinesische Künstler Ai Weiwei einem Ort entgegen, der wie kaum ein anderer für die Repression in seinem Land steht: Der Platz des Himmlischen Friedens war 1989 Schauplatz eines brutal niedergeschlagenen Aufbegehrens gegen die kommunistischen Machthaber. Ai setzt die Provokation mit anderen Mitteln fort, stiller und ebenso unmittelbar wirkungslos. Zu sehen auf einem von vielen Fotos in der Schau "Interlacing", die zeigen, wie beharrlich der Kunststar gegen die Unterdrücker in China anrennt.



Es ist die erste umfassende Foto- und Videoschau des Künstlers, der u. a. bei der " documenta" für Aufsehen sorgte; auch mit seinen Porzellan-Sonnenblumenkernen in der Tate Modern oder mit seiner fragwürdigen Kooperation beim Parade-Machtsymbol, dem Pekinger Olympiastadion.