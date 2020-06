Die Fantastischen Vier mit ihrem Jubiläums-Hit

Nach einer "Balance zwischen ironisch und selbstverliebt" haben die Fantastischen Vier für "25" gesucht. Gefunden haben sie die, indem sie den Hit "25 Years" von The Catch mit einem pumpenden Beat verbinden und im Rap nach dem Motto „fantastisch – nicht mehr ganz frisch“ über die Karriere Resümee ziehen.

Die begann am 7. Juli 1989. Da bauten sich die Freunde in einem Kindergarten in Stuttgart aus Holzpaletten eine improvisierte Bühne und begannen zum ersten Mal unter dem Namen Die Fantastischen Vier zu rappen. 1992 gelang Michi Beck, Thomas D., Smudo und And.Ypsilon dann mit dem Hit „Die da“, mit dem sie den Deutsch-Rap etablierten, der Durchbruch.

Nach wie vor sehen es die Fantastischen Vier als wichtigsten Wendepunkt in der Karriere, dass sie nach dem Hit auch eine andere Seite der Band zeigen – und sich damit durchsetzen – konnten.