Grandiose Variationen und Revolutionen

Nach der Pause waren dann Gergiev und das Mariinsky-Orchester ganz in ihrem Element. Aufwühlend, dramatisch, packend und mit dem teils gebotenen Pathos realisierten Dirigent und Orchester die elfte Symphonie von Dmitri Schostakowitsch in g-moll mit all ihren revolutionären Anklängen. Hier betätigte sich Gergiev als großer Klangmaler, als meisterhafter Theatraliker, der das „Jahr 1905“ (so der Beiname) wieder auferstehen ließ.

Ein paar kleinere Irritationen nahm der Maestro dabei wohl bewusst in Kauf – die Klang-Dramaturgie, die große Geste, der satte, jedoch nie plakative Pinselstrich standen bei dieser Interpretation im Vordergrund. Auch hier hatte das Publikum viel Grund zum Jubeln, denn Gergiev hatte die Revolution fest im Griff.

KURIER-Wertung: ***** von *****