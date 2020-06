Grafenegg: Wo die Besten der Besten spielen

In Salzburg ist die Schlacht fast schon geschlagen; in Grafenegg geht es jetzt erst richtig los. Zum sechsten Mal bittet Intendant und Starpianist Rudolf Buchbinder zur musikalischen Leistungsschau, die auch heuer wieder exzellente Künstler nach Grafenegg führt.

Buchbinders Credo hat sich bewährt: Die Besten der Besten sollen kommen und spielen, was ihnen (und dem Publikum) gefällt. Zur Eröffnung am Wolkenturm stellt sich traditionell das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich ein. Wenn auch nicht ganz so wie geplant. Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada musste "aus persönlichen Gründen" absagen. An seiner Stelle wird Claus Peter Flor Haydns "Schöpfung" und ein Werk des diesjährigen Composer in residence, James MacMillan, dirigieren. Solisten sind neben dem Arnold Schoenberg Chor der Tenor Ian Bostridge, der Bassist Gerald Finley und die Sopranistin Camilla Tilling. Sie springt für ihre erkrankte Kollegin Mojca Erdmann ein.

Weiter geht es mit dem Philharmonischen Orchesters Oslo unter Jukka-Pekka Saraste, wobei Schlagzeuger Colin Currie James Mac­Millans Werk " Veni, Veni Emmanuel" interpretieren wird.