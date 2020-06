Grafenegg: Wiener Ballspiele der Superlative

Aber der Reihe nach: Buchbinder am Klavier, Volkhard Steude an der Violine, Holger Groh ebenfalls an der Geige, Tobias Lea (Viola), Franz Bartolomey am Cello sowie Christoph Wimmer (nach der Pause statt Groh) am Kontrabass harmonieren grandios. Die philharmonischen Musiker und der Ausnahmepianist werfen einander die melodischen, die rhythmischen und auch die emotionalen Bälle förmlich zu, jonglieren virtuos mit einem Werk wie Antonin Dvoráks Klavierquintett (op. 81).

Da sind Phrasen, Nuancen und Details zu hören, die man sonst nicht serviert bekommt. In dieser Konstellation aber entwickelt Dvorák eine unwiderstehliche Sogwirkung. Und wenn ein Musiker aus lauter Spielfreude einen kurzen Ausreißer wagt – die Kollegen fangen ihn ganz schnell wieder ein.

Man hört: Hier musizieren Freunde miteinander, die einander perfekt verstehen, die auch ein nur scheinbar abgedroschenes Stück wie Franz Schuberts "Forellenquintett" zu einem völlig neuen Hörerlebnis machen. Da stimmt alles, da gibt der legendäre (und so geliebte) Wiener Klang den Ton an.