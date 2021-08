Grafenegg: Wenn Improvisation viel, die Musik und ihre Botschaften aber alles ist

Wer in Zeiten einer Pandemie Intendant eines international überaus renommierten Festivals ist, hat es nicht unbedingt leicht. Absagen (aufgrund von Reisebeschränkungen) oder Auftrittsverbote (aufgrund eines Corona-Falles) stehen leider auf der Tagesordnung. Doch in Grafenegg löst Ausnahmepianist Rudolf Buchbinder all diese Probleme famos.