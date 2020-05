Grafenegg ist immer eine Sünde wert

Man kann es eigentlich gar nicht oft genug betonen. Das von Starpianist Rudolf Buchbinder geleitete Musik-Festival Grafenegg bietet Konzerterlebnisse auf höchstem Niveau, ist aber auch in seiner Programmierung oft extrem mutig ausgerichtet.



Denn auch im fünften Festival-Jahr gab es einen so genannten Composer in Residence, der für Grafenegg ein neues Werk komponierte. Dass es sich dabei um den österreichischen Komponisten HK "Nali" Gruber handelte, ist umso erfreulicher. Denn Gruber hat sich so viele Meriten um die Musik erworben; dennoch stehen seine Werke zu selten auf den Spielplänen heimischer Kulturinstitutionen.



In Grafenegg aber war der Künstler als Komponist und Dirigent zu erleben. Am Pult des ausgezeichneten Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich realisierte Gruber im Auditorium die Uraufführung des Stücks " Northwind Pictures". Ein Werk, das im Gefolge der auf einem Libretto H. C. Artmanns basierenden, 2005 uraufgeführten Oper "der herr nordwind" entstanden ist.