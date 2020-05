Grafenegg auch 2012 mit Topstars

Eine Auslastung von mehr als 96 Prozent, ein zufriedenes Publikum und große mediale Resonanz - in den fünf Jahren seines Bestehens hat sich das Musik-Festival Grafenegg zu einem Fixpunkt in der internationalen Kulturlandschaft entwickelt.

Auch dank Intendant Rudolf Buchbinder, der die besten Künstler nach Grafenegg holt und auch 2012 das "erreichte hohe Niveau halten und ausbauen" möchte.



Den Auftakt macht am 22. Juni 2012 das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Chefdirigent Andres Orozco-Estrada mit der Sommernachtsgala am Wolkenturm. Gäste sind diesmal die Mezzosopranistin Joyce DiDonato, der Geiger Vadim Repin und Bassbariton Thomas Quasthoff.