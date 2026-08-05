Französischer Romancier und Goncourt-Preisträger Didier Decoin gestorben

Der französische Schriftsteller und Drehbuchautor Didier Decoin ist tot. Der mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnete Autor starb im Alter von 81 Jahren, wie die Académie Goncourt mitteilte. Decoin, der dem renommierten Gremium von 2020 bis 2024 als Präsident vorstand, galt als einer der vielseitigsten französischen Romanciers seiner Generation.

Auch im deutschsprachigen Raum war Decoin bekannt. Von seinem umfassenden literarischen Werk mit mehr als 40 Veröffentlichungen erschienen mehrere Romane in deutscher Übersetzung. Zu den hierzulande erschienenen Werken gehören unter anderem „Fenster zur Hölle“ („John l'Enfer“), für den er 1977 den Prix Goncourt erhielt, der historische Roman „Das Ministerium der Gärten und Teiche“ über das Japan des 12. Jahrhunderts (hierfür erhielt er 2019 den „Bad Sex in Fiction Award“) sowie „Der Tod der Kitty Genovese“ über den berühmten Mordfall in New York.