Literaturpreis Prix Goncourt geht an Autor Laurent Mauvignier

Frankreichs wichtigster Literaturpreis, der Prix Goncourt, geht heuer an Laurent Mauvignier (58) für sein in den Éditions de Minuit erschienenes Buch „La maison vide“ ("Das leere Haus"). Das gab die Académie Goncourt unter Juryvorsitz des Autors Philippe Claudel nach ihrer Schlusssitzung im Pariser Restaurant Drouant am Dienstag bekannt.

Der Sieger setzte sich am Ende mit sechs zu vier Stimmen gegen „Le Bel Obscur “ von Caroline Lamarche durch. In der finalen Auswahl waren außerdem Nathacha Appanah (52) für „La nuit au cœur“ (Gallimard) sowie der lange als Favorit gehandelte 67-jährige prominente Autor Emmanuel Carrère („Kolkhoze“, erschienen bei P.O.L) gewesen.