Goldener Kleinkunstnagel 2014 an Michael Eibensteiner

Der Goldene Kleinkunstnagel 2014 wurde Samstag Abend im Theater am Alsergrund an den in Wien lebenden Kabarettisten Michael Eibensteiner verliehen. Er erspielte sich bei dem seit Dienstag laufenden Wettbewerb mit Auszügen aus seinem aktuellen Programm " Nacktaffe" neben der Auszeichnung auch 4.000 Euro Preisgeld und vier Spieltage im Theater am Alsergrund, teilten die Veranstalter am Sonntag mit.

Eibensteiner hat nach Ansicht der Jury "ein spürbares Anliegen". Dieses thematisiere er "mittels einer auch das Publikum stellenweise verunsichernden Gratwanderung, indem er sich ihm mit neuen und originellen Zugängen und Perspektiven - von der Türkenbelagerung bis zur eigenen Familiengeschichte - nähert".

Den Goldenen Neulingsnagel 2014 sicherte sich Mario Lucic. Dieser sei "aufgewachsen in einer Wohlfühloase" und habe "trotz Gewalt und Jogginghose einen guten Wiener Schmäh", meinte die Jury, und lobte dessen "hohe, authentische Bühnenpräsenz" und seine gute Beobachtungsgabe, mit der er "einen sehr persönlichen Blickwinkel auf seine Lebensumstände liefert". Lucic erhielt für den Nachwuchspreis 800 Euro und zwei Auftrittstage im Theater am Alsergrund.

Der 1996 erstmals verliehene und vom mittlerweile verstorbenen Theatergründer und -erbauer Andreas Hutter initiierte " Kleinkunstnagel" wird von einer Jury aus Journalisten, Agenturvertretern sowie Veranstaltern aus Österreich und Deutschland unter Einbeziehung der Publikumswertung vergeben.

michael-eibensteiner.at