Goldene Palme geht an Justine Triet für "Amatomie eines Sturzes"

Die französische Filmemacherin Justine Triet hat als dritte Frau überhaupt für ihren Film "Anatomie eines Falls" die Goldene Palme gewonnen. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spielt darin eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt wird. "Es ist der intimste Film, den ich je gemacht habe", sagte Triet bei der Preisverleihung am Samstag in Cannes. Triet ist erst die dritte Frau, die die Goldene Palme gewinnt.

Jury Preis für Kaurismäki

Der finnische Regisseur Aki Kaurismäki hat am Samstagabend den Preis der Jury in Cannes gewonnen. Sein Film "Fallen Leaves" erzählt von zwei einsamen Menschen am Rande der Gesellschaft, die auf der Suche nach Liebe sind.

Die türkische Schauspielerin Merve Dizdar nahm den Preis als beste Schauspielerin entgegen. Sie verkörpert in "About Dry Grasses" von Nuri Bilge Ceylan eine Lehrerin.