Gilles Peterson gewährt Einblick in seine Plattensammlung

Über 30 Jahre hat der Brite Gilles Peterson so gut wie jeden Penny in Musik investiert. Mit dem Ergebnis, dass er mehr Vinyl besitzt als die meisten gut sortierten Plattenhändler. Rund 50.000 Stück umfasst seine aktuelle Sammlung, die jede Woche weiter wächst und enorm viel Platz in Anspruch nimmt. Damit er seine Schätze auch ordnungsgemäß lagern kann, hat sich der 50-Jährige kürzlich eine zweite Wohnung zugelegt.

Der Londoner lebt seine Leidenschaft für Musik bereits seit jungen Jahren aus. Wie ein Schwamm saugte er als Teenager alle Infos auf, die er über Labels, Bands und deren Produktionen bekommen konnte. Dieses gesammelte Musikwissen brachte ihm bald die ersten Jobs bei kleinen Radiostationen ein. Schließlich landete er bei BBC Radio, wo er aktuell zwei Radiosendungen in der Woche konzipiert und umsetzt. Anhören kann man sich das tages- und zeitunabhängig via Podcast – seine "Worldwide"-Show wird von FM4 jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr ausgestrahlt.