"Ghostbusters" bekommt Fortsetzung

Und wieder ein 80er-Jahre-Stoff, der neu aufgewärmt wird: " Ghostbusters" erhält erneut eine Fortsetzung. Es soll das "nächste Kapitel der Original-Story" sein, hieß es in einer Ankündigung. Die Regie bleibt dabei in der Familie: Ivan Reitman, der die beiden Original-Teile inszenierte, übergibt an seinen Sohn, Jason Reitman. Der Film soll 2020 in die Kinos kommen.