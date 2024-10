"Gewaltandrohungen" gegen Choreografin nach Aufregung um "Sancta" in Suttgart

Nach der Aufregung um die Oper "Sancta" in Stuttgart sieht sich die österreichische Choreografin Florentina Holzinger mit "Gewaltandrohungen und Hatespeech von Fanatikern und Dogmatikern" konfrontiert. "Wer es nicht sehen will soll nicht kommen. Vor allem sollte jemand der Beschreibungen von Gewalt nicht erträgt nicht in eine Show mit expliziten Referenzen zur katholischen Kirche gehen", schrieb Holzinger auf Instagram.