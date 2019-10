Get Well Soon: Humor als gutes Mittel, mit Angst umzugehen

.„Leiwand“ steht über dem Wien-Termin der „The Horror“-Tour von Get Well Soon. Denn erstens freut sich Konstantin Gropper, Mastermind des Projektes, „endlich wieder nach Österreich zu kommen“. Zweitens hat er den Wiener Dialekt gern und intus: „Ich bin im Einzugsgebiet von FM4 aufgewachsen und habe früher nur diesen Sender gehört“, sagt er. „Ich kenne eure Sprache!“

Zu dem Österreich-Abstecher kommt Gropper mit der „Get Well Soon Big Band“, bei der seine Stammgruppe von einem Bläser-Quartett und einem Streich-Quartett verstärkt wird. „Es ist eher ein kammermusikalischer als ein swingender Big-Band-Sound“, erklärt der 37-Jährige im KURIER-Gespräch. „Ich wollte live möglichst nah an den Sound des ,Horror‘-Albums rankommen, der in diese Richtung geht.“