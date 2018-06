Get Well Soon: „Zurzeit gewinnt die Angst über die Vision“

Gropper hat das Album nämlich der Angst gewidmet, die sich genauso hinterfotzig anpirscht wie das Bedrohliche in seinen schönen Songs: „Ich wollte thematisch aktuell, aber nicht tagespolitisch sein“, sagt er. „Da drängt sich das Thema Angst auf. Es geht dabei nicht nur um mich, sondern vor allem um Ängste anderer, die ich nicht für gerechtfertigt halte. Darum, wie damit auf der politischen Bühne gerade große Erfolge erzielt werden.“

Ein Schlüsselsong ist „The Only Thing We Have To Fear“, den Gropper angelehnt an das Zitat von Franklin D. Roosevelt geschrieben hat, der bei seiner Amtseinführung als 32. US-Präsident sagte: „Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht“.