Gestohlene Gemälde von Picasso und Chagall in Keller entdeckt

Die belgische Polizei hat in einem Keller in Antwerpen gestohlene Werke von Picasso und Chagall entdeckt. Die Kunstwerke seien noch in gutem Zustand, teilten die lokalen Behörden am Dienstag mit.

Die Werke "Tête" von Picasso und Chagalls "L'homme en prière" wurden 2010 aus dem Besitz eines Kunstsammlers in Tel Aviv gestohlen und sind ca. 900.000 Dollar (ca. 827.000 Euro) wert.

