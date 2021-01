Gespräch mit Houchang Allahyari: Der Psychiater, der Filme macht

Trotzdem sind Allahyaris Filme voll mit Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft bewegen, im Gefängnis landen oder um ihre Daseinsberechtigung kämpfen müssen. Wie Hanno Pöschl, der sich in „Fleischwolf“ in der Strafanstalt bessern soll, oder der noch sehr junge Fritz Karl als Ex-Häftling in seiner ersten großen Spielfilmrolle in „Höhenangst“. Auch Michael Niavarani debütierte als Schauspieler in einem Film von Houchang Allahyari, und zwar in „I love Vienna“.