Gesetz soll Raubkunst in den USA immun machen

Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat ein Gesetz verabschiedet, das potenziell große Auswirkungen auf den transatlantischen Kunst-Leihverkehr hat: Kunstwerke, die in Ausstellungen oder an Schulen in die USA verliehen werden, sollen dadurch gegen jegliche Rechtsansprüche von US-Seite immun gemacht werden. Von der Seite von Holocaust-Opferverbänden regt sich massiver Widerstand gegen das Gesetz, das erst vom Kongress beschlossen werden muss.