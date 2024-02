Geschoss aus Waffe von Lennon-Attentäter soll versteigert werden

Wie das Auktionshaus Anderson and Garland in Newcastle upon Tyne ankündigte, kommt bei einer Auktion am Donnerstag ein Geschoss unter den Hammer, das mit der Tatwaffe des Mordes an Ex-Beatle John Lennon abgefeuert wurde. Geschätzt wird, dass das Sammlerobjekt 1.500 bis 2.000 Pfund (ungefähr 1.750 bis 2.300 Euro) einbringen wird.

Das samt Patronenhülse und Erinnerungsfoto gerahmte und auf 1984 datierte Stück gehörte einem britischen Polizisten. Der hatte den Angaben zufolge bei einem dienstlichen Besuch in New York die Erlaubnis erhalten, die Waffe abzufeuern. Das soll eine Art Wiedergutmachung gewesen sein, weil er während des Besuchs mit Kollegen vom NYPD (New York Police Department) unter Beschuss geraten sein soll.