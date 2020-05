Haben Sie gewusst, dass Österreich einst zu den führenden Fez-Herstellern gehörte? Oder, dass mehr als 20.000 bosnische SS-Soldaten mit dieser im Orient und auf dem Balkan traditionellen Kopfbedeckung ausgestattet wurden? In der Rotensterngasse Ecke Glockengasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk befindet sich derzeit noch die bereits 17. Ausgabe der " Wandzeitung" an der Fassade des Ateliers Steinbrener und Dempf, die stets von unterschiedlichen Künstlern kuratiert wird.



Die " Wandzeitung" an sich gilt seit dem späten 18. Jahrhundert als ebenso einfaches wie wirksames Mittel zur Informationsverbreitung und Vernetzung. Große Bedeutung hatte sie in der österreichischen Arbeiterbewegung der Zwischenkriegszeit, als "Zeitung der großen Schriftzeichen" während der Kulturrevolution in China oder als "journal mural" im Pariser Mai 1968.

Die aktuelle Wandzeitung von Friedemann Derschmidt ist eine Collage über die Exotisierung mit "fünf Geschichten zwischen Fez und Lederhose". Zur Finissage am 17. Oktober (Beginn: 18h30) wird es aus diesem Anlass ein ebenso außergewöhnliches Abschlusskonzert mit traditioneller Drehleier und arabischer Oud geben.