Klimts Schwiegertochter: "Der Name Klimt sagte mir nichts"

Mit 17 träumte Gustav Ucicky bereits von einer Filmkarriere und stellte sich beim Produzenten Graf Kolowrat vor. Er wurde als Hilfskameramann aufgenommen, drehte im selben Jahr noch das Begräbnis Kaiser Franz Josephs und wurde Leibkameramann von Kaiser Karl.

In der Ersten Republik filmte Gustav Ucicky in Wien zunächst als Kameramann und dann als Regisseur u. a. den Film „Café Elektric“ (1927), in dem Marlene Dietrich und Willi Forst ihre ersten Hauptrollen spielten. Die Ufa holte Ucicky nach Berlin, wo er in der Zeit der Weimarer Republik zu einem der führenden Regisseure aufstieg. Waren es vorerst Unterhaltungs- und Literaturfilme wie „Der zerbrochene Krug“ und „Der Postmeister“, so entstand 1941 unter Ucickys Regie der NS-Propagandafilm „Heimkehr“ mit Paula Wessely in der Hauptrolle.

Ursula Ucicky geb. Kohn war 1922 als Tochter eines jüdischen Tuchfabrikanten zur Welt gekommen, dessen Anteil an der Fabrik, Haus und Vermögen von den Nazis beschlagnahmt wurden. Als „Mischling zweiten Grades“ musste sie die Schule verlassen und mit Eltern und Schwester in der Anonymität der Großstadt Hamburg untertauchen. Nach dem Krieg lebte sie u. a. in England und Israel, ehe sie 1953 nach Deutschland zurückkehrte.

Natürlich wusste Ursula Kohn, als sie Gustav Ucicky 1957 heiratete, dass er für die Nazis Filme gedreht hatte, doch sie klagt ihn nicht an. „Er war ein besessener Regisseur, sein jüdischer Produzent bezeichnete meinen Mann in der Nachkriegszeit einmal als politischen Trottel. Ihn hat sein ganzes Leben lang nur der Film interessiert, darunter habe ich später auch gelitten, weil er nichts anderes kannte, als den Film. Mein Mann war kein Nazi, aber er war auch kein Held, der den Mut gehabt hätte, die Dreharbeiten zu ,Heimkehr’ konsequent abzulehnen. Dieser Film ist ein schreckliches Machwerk, aber er hat ihn sicher nicht freiwillig gedreht. Wer in dieser Zeit nicht mit den Wölfen geheult hat, war erledigt.“

Ursula Ucicky sagt, dass sie kaum mit ihrem Mann über seine Tätigkeit für das Dritte Reich gesprochen hätte. „Wir hatten ganz andere Sorgen, er war meist auf der Suche nach neuen Filmstoffen, die nicht und nicht kamen, weshalb er ständig in der Angst lebte, dass wir eines Tages nichts zu essen haben würden.“

Die Klimt-Gemälde und Zeichnungen, die Gustav Ucicky besaß, hatte er nicht geerbt. „Er hat sie gekauft“, meint Ursula Ucicky, „weil sie von seinem Vater stammten. Ich glaube, er hat durch die Bilder seine Nähe gesucht, zu der es im Leben nie wirklich gekommen ist. Als Gustl durch den Film sein erstes Geld verdiente, begann er Klimt-Bilder zu kaufen, die damals noch erschwinglich waren.“

Gustav Ucicky starb 1961 im Alter von 61 Jahren während der Dreharbeiten zu dem Film „Das letzte Kapitel“ an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine Witwe hat erst nach seinem Tod von der wahren Bedeutung ihres Schwiegervaters erfahren, „als jemand zu mir sagte: ,Mein herzliches Beileid’ – und gleich darauf: ,Wollen Sie nicht einen Klimt verkaufen?’“