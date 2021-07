Als wär’s schon immer eine Oper

Nach der knapp dreistündigen Premiere am Bodensee lässt sich jedoch zweifelsfrei konstatieren: Die "Geschichten aus dem Wiener Wald" von HK Gruber können gleichrangig neben jenen von Horváth bestehen, sind vielleicht sogar noch beklemmender und gewaltiger. Sie wirken so überzeugend, dass man sich fragt: Waren die "Geschichten" nicht immer schon auch eine Oper? Horváth selbst dachte an eine Vertonung von Kurt Weill, was er bekam, ist nicht schlechter.

HK Gruber, "Nali" genannt, erweist sich in Bregenz als meisterhafter Tonsetzer und raffinierter Rhythmiker, er ist auch klug genug, in die Fallen, die es bei Horváth gibt, nicht zu tappen. Ironie und Zynismus haben keinen Platz, der Autor hat sich auch explizit gegen die Verwendung des Dialektes ausgesprochen, um seine Geschichte aus der Enge der Josefstadt zu holen. Marianne, die Tochter des Zauberkönigs, die den Fleischhauer Oskar am Tag der Verlobung verlässt, um mit dem Hallodri Alfred durchzubrennen; die erzkatholische Gesellschaft, die ein radikales Urteil über sie spricht und den Tod ihres Kindes in Kauf nimmt, um fürderhin nicht in Sünde leben zu müssen – das kann bis hin zum Bodensee und weit darüber hinaus passieren.

Grubers Komposition verwendet das wienerische Idiom immer nur als Schnipsel, um es gleich wieder, im Stil von Arnulf Rainer, zu übermalen. Wenn der titelgebende Walzer von einer Klavierschülerin schlecht gespielt wird, fährt sofort die Tuba dazwischen. Oskars Auftrittsarie erinnert fast an jene des Sängers im "Rosenkavalier", aber nur kurz. Manchmal glaubt man den Ochswalzer zu erkennen, der prompt vom Blech torpediert wird. Auch wenn Gruber die Rodolfo-Arie "Che gelida manina" zitiert, folgt sofort ein Bruch.