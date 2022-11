Gert Steinbäcker: "Berühmt werden muss ich nicht mehr"

Nie fad

Steinbäcker spielt auf seinen Freund und Wegbegleiter, EAV-Mastermind Thomas Spitzer an, der ihn auch auf Tour begleitet „Wir haben zusammen angefangen mit 15. Ich habe Englisch gesungen, das hat zwar englisch geklungen, war aber keines, aber die Leute haben es mir nicht übel genommen. Dann ist dem Thomas was Besseres eingefallen und mir etwas Besseres eingefallen.“

Wird es ihm je fad, bestimmte Lieder immer wieder zu spielen? Steinbäcker: „Bei Proben: ja. Aber auf der Bühne nie. Das Publikum ist immer anders und reagiert verschieden. Die Leute arbeiten ja mit, das ist geil. Ich glaube, für jeden Menschen ist das Gefühl klass, dass etwas, was er getan hat, toll ist.“

Das Ende von STS hat ihn geschockt, das gibt er zu. „Denn ich hätte so gerne eine Schlusstour gespielt. Aber manchmal sind so Dinge, die keinen Abschluss haben, auch cool. Aber es wird kein STS mehr geben. Was nicht an mir liegt.“ (Anmerkung: Steinbäckers Kollegen Günter Timischl und Schiffkowitz sind gesundheitlich nicht so gut beisammen wie er, Timischl hat das Ende der Band besiegelt.)

Kult

Dass der Austropop zwischenzeitlich fast als Schimpfwort galt, nimmt er ebenso gelassen hin wie den Kultstatus, den die Musiker heute genießen: „Ich kann nur lächelnd zusehen und sagen, keine Ahnung. Ich wollte nie Kult sein und muss es akzeptieren.“