Gerhard Roth: "Der Tod, das argwöhnische Monster"

Seither bereitet Roth, wenn er an einem Buch schreibt, bereits das nächste vor: „Das ist wie eine Lebensversicherung, dass ich schon etwas Neues habe, noch bevor ich mit einem Roman fertig bin.“

In „Landläufiger Tod“, 1984 erschienen und in gewisser Weise eine Fortsetzung von „Der Stille Ozean“, berichtet Franz Lindner, der stumme Sohn eines Imkers, über sein Leben und seine Imaginationen. Ging es im „Stillen Ozean“ um Füchse, waren es nun Bienen.

Die beiden Romane gehören für Roth zum monumentalen Zyklus „Die Archive des Schweigens“, an dem er bis 1994 arbeitete. Und es folgte sogleich ein zweiter – mit dem Titel „Orkus“ (1995 bis 2011).

Irgendwann in den 90er-Jahren – Roth war mittlerweile in zwei kleine Winzerhäuser in Kopreinigg übersiedelt – kam der ältere Sohn des Bienenzüchters Zmugg mit ein paar Flaschen Wein vorbei. Er sagte, so Roth: „Ich war in Amerika, wir sahen das Haus von John Steinbeck, dort ist zugleich ein Kulturzentrum. Warum machen wir nicht auch so etwas, wenn du schon bei uns lebst?“ Bei weiteren Flaschen Wein wurde aus der Idee ein Plan: „Wenn, dann muss es etwas Langfristiges sein und es sollte um urbane Kultur gehen, dachte ich. Zuerst hätten wir den Turnsaal der Volksschule bespielen sollen. Mir war aber klar: Das ist unmöglich. Denn die Sprossenwand hätte bleiben müssen.“

Roth wandte sich an Waltraud Klasnic, damals die Landeshauptfrau: „Sie befürwortete das Projekt und stellte einen Betrag von mehreren Millionen Schilling zur Verfügung. Der Rest kam von der EU – weil es als gemeinsames Projekt mit Slowenien gedacht war.“ Das in Graz tätige Architektenehepaar Szyszkowitz & Kowalski wurde beauftragt, die Eröffnung fand im Jahr 2000 statt, und Roth entwickelte das Programm für die erste Dekade. Auch in den letzten Jahren brachte er sich wieder ein: Er holte unter anderem Erwin Wurm, Herbert Brandl, Christian Ludwig Attersee und Hubert Scheibl nach St. Ulrich. Und jetzt eben Adel Dauood.

Der Maler wurde 1980 in Al-Hasaka in Syrien geboren und studierte in Damaskus Kunst. 2012 flüchtete er nach Wien, wo er nun arbeitet und lebt. Roth war über Fotografien auf ihn gestoßen – und sogleich von dessen Themen, Flucht und Flut, betroffen: „Er malt seine Traumata und seine Sehnsüchte. Ich finde, dass er sie großartig umsetzt.“ Immer wieder stößt man in den Bildern auf den Tod, „das argwöhnische Monster“, so Roth.