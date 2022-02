Gerhard Richter: Der Wichtigste wird 90 Jahre alt

Der Künstler, der am 9. Februar 90 Jahre alt wird, fühlt sich im Hain der Ehrerbietungen aber fehl am Platz. Immer, wenn er sich aus seinem Rückzugsort wagt – zuletzt etwa für ein Interview mit der Deutschen Presse Agentur – scheint ihm das furchtbar unangenehm zu sein. Früher, sagte er, „da interessierte sich keiner für mich, und ich konnte in Ruhe malen“.

Wobei der Künstler, der heute abgeschottet in einem Kölner Villenviertel wohnt, sich im Wesentlichen zur Ruhe gesetzt hat: Kirchenfenster, die 2020 in der Abtei Tholey im Saarland enthüllt wurden, sollten seine letzte Werknummer sein, hieß es. Seitdem entstehen vor allem noch Zeichnungen. In aktuelle Ausstellungsprojekte war Richter, der auch aus seiner Abscheu vor dem Kunstbetrieb („ein riesiges Theater der Armseligkeit“) nie ein Hehl gemacht hatte, doch eingebunden: Das Albertinum in seiner Geburtsstadt Dresden zeigt bis 1. Mai „Porträts, Glas, Abstraktionen“, mit einem Fokus auf Bilder, die Richter von sich selbst und seiner Familie anfertigte; dazu zeige man Landschaftsgemälde, mit denen Richter emotionale Erinnerungen verbindet.