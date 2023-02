Geothermie fürs KunstHausWien: Hundertwasser hätte seine Freude

Die Touristen sind zurück in der Stadt - und das merkt man auch im KunstHausWien: Die Zahl der Besucher verdoppelte sich im Vorjahr gegenüber 2021 auf knapp 110.000. Und man muss sich beeilen, wenn man das Museum, das vor der Pandemie bis zu 158.000 Besucher zählte, heuer noch besichtigen will: Ab Juni wird es für rund ein halbes Jahr geschlossen sein.

Denn das KunstHausWien wird baulich "im Sinne von Gründer Friedensreich Hundertwasser" modernisiert werden, so Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag. Dabei setzt man vor allem auf alternative Wärme- und Kälteversorgung mittels Geothermie. Die Sanierung soll in Hinkunft die Energiekosten senken - und zwar in einem "beträchtlichen" Ausmaß, so Gerlinde Riedl, die im Sommer 2022 auf Bettina Leidl als Direktorin folgte.

Die Modernisierung (inklusive neuen Brandschutz-Maßnahmen) werde 1,5 Millionen Euro kosten, getragen je zur Hälfte von der Wien Holding (bzw. dem Steuerzahler) und dem Eigentümer der Liegenschaft, der "Kunsthaus Wien Liegenschaftsverwertungs & -verwaltungs GmbH" und damit Superfund bzw. Christian Baha, der ein großer Hundertwasser-Sammler sei.

Neue Dauerausstellung

Das KunstHausWien werde, so Riedl, während der Schließzeit mit Interventionen im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam machen: Im Rahmen des Projekts "Close(d)" thematisieren 13 Künstler und Künstlerinnen rund um das Museum ökologische Perspektiven. Und mit der Wiedereröffnung (im Jänner 2023?) werde es auch eine neue Dauerausstellung mit den Werken von Friedensreich Hundertwasser geben, kuriert von Andreas J. Hirsch in Abstimmung mit der Hundertwasser Privatstiftung. Sie soll nicht nur Schlüsselwerke aus sechs Jahrzehnten zeigen, sondern vor allem Hundertwasser als Umweltpionier und Vorreiter der Ökologie-Bewegung zeigen.