Georg Friedrich und „Freud“ suchen für Netflix und ORF Killer

Bei diesem Projekt Regie führen wird der mehrfach, u. a. mit der ROMY ausgezeichnete Österreicher Marvin Kren. „Freud“ sei so etwas wie eine logische Folge seiner Berliner-Clan-Serie „4 Blocks“. „Denn plötzlich geht es nicht mehr um Gewalt, Drogen und Triebe, sondern um die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Triebhaften im Menschen … Unsere ,Freud'-Serie soll keine wissenschaftliche Abhandlung werden, sondern ein spannender Thriller“, erklärte Kren im jüngst erschienen KURIER-Magazin Zugabe. Dafür sorgen sollen die Autoren Stefan Brunner („Tatort“) und Benjamin Hessler („Mordkommission Berlin 1“). Die alleinige redaktionelle Verantwortung liegt bei Sabine Weber ( ORF).

Die Serie wird ab Anfang Jänner 2019 auf deutsch vor allem in Prag – der Studios wegen –, und in Wien gedreht werden. Nach der Uraufführung im ORF wird sie via Netflix in 130 Ländern gleichzeitig laufen. „Freud“ werde damit „die am weitesten verbreitete TV-Serie in der Geschichte des österreichischen Fernsehens!“, sagte Satel-Geschäftsführer Heinrich Ambrosch jüngst dem KURIER.