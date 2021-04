Gemischte Platte: Taylor Swift und Modeselektor

Modeselektor: "Extended"



Na bumm, da scheint sich im Lockdown einiges angestaut zu haben. Denn das Berliner Duo hat auf Spotify (eine Reihe von EPs folgen) ein Extended-Mixtape mit 27 neuen Tracks hochgeladen. Damit legen sie den Finger in die Wunden der Raver, die sich seit mehr als einem Jahr nach Subbässen aus einer ordentlichen Musikclubanlage sehnen. Modeselektor schwingen in der über eine Stunde dauernden Ekstase mehrfach die Abrissbirne. Die Synthesizer schnaufen, es rattert, klingelt, surrt – und wurlt gewaltig in den Beinen.

Modeselektor haben die Musik des 27 Stücke umfassenden Mixtapes auch filmisch festgehalten. Die Arbeit nennt sich "Work", der die Energie der Musik in eine radikale Performance des Ausnahmetänzers Corey Scott-Gilbert übersetzt. Zu sehen ist der Film bis Oktober auf ARTE.