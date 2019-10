Gemischte Platte - mit u. a. Belle & Sebastian, Alpine Dweller und Anna Ternheim

Alpine Dweller: Among Others

Das von Wien aus agierende Trio rührt auf ihrem Debütalbum mit Cello, Harfe, Gitarre und Ukulele einen wunderschönen Folkpop mit dezentem Klassik-Einschlag zusammen. Die oft dreistimmig vorgetragenen Songs erinnern einen in seiner schlichten Eleganz und filigranen Ausführung an den Output von Bon Iver.