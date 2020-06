Gelungene Adaption: "Anna Karenina" in Reichenau

Tschechow, Gorki oder Turgenjew – all diese Autoren und ihre Werke sind in den vergangenen Jahren an der Rax heimisch geworden und wurden von den Festspielen Reichenau meist sehr erfolgreich auf die Bühne gebracht.

Aber Leo Tolstois Romanepos " Anna Karenina"? Lässt sich dieser (mehrfach verfilmte) Stoff wirklich in ein plausibles Theaterstück verwandeln? Ja. Denn auch Nicolaus Hagg hat für Reichenau eine sehr kluge, straffe, auf das Wesentliche konzentrierte Bühnenversion geschaffen, deren Fokus ganz auf die Dreiecksgeschichte zwischen Anna, ihrem Mann Karenin und ihrer großen Liebe Wronsky gerichtet ist. Für Wronsky verlässt Anna den Gatten. Auch um den Preis, dass sie ihren Sohn nie mehr sehen darf. Doch die große, von der Gesellschaft geächtete Liebe hält nicht. Anna zerbricht an ihrer Eifersucht und wirft sich vor einen Zug. Wronsky zieht freiwillig in einen sinnlosen Krieg, um den Tod zu finden.