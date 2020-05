Geistermythos und Soul-Sängerin-Schicksal

Das erste Wochenende auf dem Filmfestival in Cannes bietet wieder ein Großaufgebot an Stars – wie Oscarpreisträger Matthew McConaughey beispielsweise, und Naomi Watts. Die machen zwar auf dem Teppich immer gute Figur, allerdings wurde der Wettbewerbsfilm "Sea of Trees", in dem sie die Hauptrolle spielen, bei der Pressevorführung mächtig ausgebuht.

"The sea of trees" von Gus van Sant (USA)