Geiger Rachlin über "Herbstgold": "Feines Zentrum der Begegnungen“

„Ich habe keinen Augenblick gezögert, als dieses Angebot kam“, sagt Julian Rachlin im KURIER-Gespräch. Denn, so der Künstler: „Ich habe viele Ideen und möchte das Festival ‚Herbstgold‘ zu etwas ganz Besonderem machen.“ Bereits am Mittwoch startet der Stargeiger, Bratschist und Dirigent in seine erste Saison als künstlerischer Leiter dieses Festivals, das heuer unter dem Motto „Metamorphosen“ steht und hochkarätige Künstler nach Eisenstadt ins Schloss Esterhazy führt.