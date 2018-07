Gegen FPÖ-Zensurdrohung: Sommertheater solidarisch mit Schwechat

Nach der Drohung durch einen FPÖ-Gemeinderat, den Nestroy Spielen Schwechat auf Grund FPÖ-kritischer Couplets in einer Nestroy-Produktion keine Subventionen mehr genehmigen zu wollen, haben sich andere Sommertheater-Chefs solidarisch erklärt. "Die unten unterzeichnenden Intendanten und Geschäftsführer NÖ Festspielorte verwehren sich gegen diesen Angriff auf die künstlerische Freiheit und den Versuch, Förderungsmittel von willfährigen und genehmen Verhalten und Texten abhängig zu machen", heißt es in der Erklärung. Man will "den Anfängen einer Klimaveränderung in der Meinungs- und Äußerungsfreiheit entgegentreten".

Die Unterzeichner: