Gedenkort für Ilse Aichinger an Wiener Schwedenbrücke enthüllt

Im Jahr 1942 musste Aichinger auf der Schwedenbrücke zusehen, wie drei ihrer Verwandten, darunter ihre Großmutter, auf einem LKW in Richtung Maly Trostinez deportiert wurden. Genau an jener Stelle findet sich seit heute, Mittwoch, ein Gedenkort für die 2016 verstorbene Schriftstellerin. Anlass für die Enthüllung war Aichingers 100. Geburtstag am 1. November. Gestaltet wurde der das Brückengeländer säumende metallene Schriftzug von Schwiegertochter Elisabeth Eich.

Und so können Passanten nun auf dem Weg von der Leopoldstadt in die Innere Stadt jenes Gedicht lesen, das Aichinger später unter dem Titel „Winterantwort“ verfasste und das sich mit dem Tod der Großmutter befasst. „Die Welt ist aus dem Stoff, / der Betrachtung verlangt“, heißt es zu Beginn des Gedichts.

In Anwesenheit zahlreicher Familienmitglieder der Schriftstellerin sowie der Bühnenbildnerin Eich fragte sich Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in ihrer Rede, ob Aichinger selbst es gutgeheißen hätte, mit einem Denkmal verewigt zu werden. „Sie wollte sich im Leben und im Schreiben zum Verschwinden bringen“, so Mayer. Die Art und Weise, wie dieser „Gedenkort“ nun aber realisiert worden sei, hätte Aichinger laut Mayer gefallen können. „Das Gedicht kehrt nun an jenen Ort zurück, den sie darin beredet verschweigt.“