Gedankliche Stabhochsprünge: Kabarettist Gunkl mit neuem Programm

„Herz & Hirn“ im Duo

Auch wenn er in künstlerischer Zweifaltigkeit mit Gerhard Walter in „Herz & Hirn III“ auftritt und dabei etwa „viel über das Zwischen sagen kann“. Was zwischen Menschen passiert. Oder auch zwischen den Sternen im Nachthimmel ist viel, auf das man gar nicht schaut.“ So gesehen ist ein Tunnel ein Zwischen im Zwischen. Gunkls Nachsatz zur Sickerpointe: „Da sind Orte, dazwischen ist ein Berg, und ein Tunnel ist ein Zwischen im Zwischen.“