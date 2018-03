"Dantons Tod" in der Staatsoper: Interview mit dem Regisseur

Und, so der gebürtige Österreicher weiter: „Wir haben es hier auch nicht mit Helden zu tun, sondern das sind alles Mörder. Auch Danton. Nur sind dessen Fanatismus und Hedonismus längt einem Fatalismus gewichen. Wobei Fatalismus auch immer etwas mit Übersättigung und Hilflosigkeit zu tun hat. Das ist leider sehr aktuell, denn auch wir fügen uns heute viel zu schnell in politische Systeme.“ Doch kann die Kunst die Menschen wachrütteln? „Von uns Künstlern wird immer verlangt, wir müssen uns für die anderen aufregen. Das ist unentschuldbar. Dafür sind wir nicht da. Wir schaffen vielleicht aufgrund der Reflexion eine Aufregung, aber wir können den Menschen doch nicht ihre Eigenverantwortung abnehmen. Ich sage immer: Gebt nicht die Verantwortung ab! Das ist ja eine der Errungenschaften der Demokratie. Jeder, der etwa nicht wählen geht, soll dann bitte auch gefälligst den Mund halten.“

Doch wie fragil ist unsere Demokratie? „Wie man leider sieht, ist sie sehr fragil. Gehen wir doch in die Geschichte zurück. Was kam denn nach der Französischen Revolution? Die Schreckensherrschaft! Und dann? Napoleon! Und hat nach 1918 in Österreich die scheinbare Demokratie funktioniert? Nein. Wir wissen alle, was danach gekommen ist. Nur: Was da an persönlichem Elend, Blut, Schweiß, Tränen und Trauer die Donau hinuntergeflossene ist, das darf diesem Land nie wieder passieren.“

Ein Grundübel für diverse rechte Strömungen ortet der Regisseur auch bei den Medien. „Man sieht bei diesem Nationengemisch nur dieses Eskalierende, nicht jene Fälle, wo das Zusammenleben gut funktioniert. Wie wir am Theater versuchen, das Publikum durch Effekte reinzuziehen, so machen es leider manche Medien. Lieber ein reißerischer Artikel, als eine positive Nachricht.“