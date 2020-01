"Game of Thrones“-Parodie im Simpl: Drachen zum Lachen

„Game Of Thrones“ ist ja an und für sich schon ein bisschen lustig. Die superaufwendige Fernsehserie, die größte der 10er-Jahre, dreht sich um Drachen, Macht, Inzest, und wer dem nicht ganz so zugeneigt ist, kann hier viel Humor finden: Es ist wie „ Denver Clan“ oder „Sturm der Liebe“, nur halt eben mit Brüsten (und Jon Schnee).Das Gesamtkunstwerk „Game Of Thrones“ aber entsteht nur in Zusammenspiel mit den Fans. Die nehmen den Schießbudenzauber vielleicht ein bisschen gar ernst, und sind immer noch stinkesauer, dass die letzte Staffel nicht so war, wie sie gern gehabt hätten. Was es da an Online-Aufregung gegeben hat, weil am Schluss nicht der Richtige zum Herrscher über Drachen und Inzest ausgerufen wurde, man könnte fast glauben, das ist wichtig.