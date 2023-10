Fuzzman: Nachdenkliche Lieder über eine aufkommende Leere

„Kein Glück“, „Nur Krieg für dich“ und „Am Überleben“. Diese Songtitel klingen nicht gerade so, als würde Herwig Zamernik der Alltag gerade ausgesprochen leicht von der Hand gehen. Aber so schlimm ist es nicht, versichert er im Gespräch: „Keine Angst, ich habe keine Midlife-Crisis.“

Es gehe ihm eigentlich ganz okay, auch wenn das neue Album den nicht gerade hoffnungsvoll klingenden Titel „Willkommen im Nichts“ trägt. „Der Titel war einfach irgendwann da – er beschreibt eine gewisse Leere, die sich mit zunehmendem Alter bemerkbar macht: Die Mutter ist tot, die Kinder sind ausgezogen. Klar stellt sich da eine gewisse Leere ein, aber jeder der meditiert, weiß, dass Leere auch wichtig ist“, sagt der Musiker und Produzent, der seit 2005 unter dem Pseudonym Fuzzman Alben veröffentlicht. Der Wahl-Wiener mit Kärntner Vergangenheit ist seit Jahren eine verlässliche Größe in der heimischen Popmusik: Er betreibt gemeinsam mit dem Musikmanager Stefan Redelsteiner, der einst Wanda groß gemacht hat, das Indie-Label „Lotterlabel“, das Schlager-Label „San Tropez Records“, ein Tonstudio in Wien-Neubau, in dem nicht nur u. a. Voodoo Jürgens und Ansa Sauermann Platten unter seiner Regie aufnehmen, sondern natürlich auch der Chef höchstpersönlich seine eingängigen, mit klugen und gesellschaftskritischen Texten versehenen Lieder schreibt. Daneben komponiert er Musik fürs Theater und den Film (zuletzt für Ulrich Seidls „Rimini“, für die Zamernik auch mit einer ROMY ausgezeichnet wurde).

Heute, Freitag, veröffentlicht er als Fuzzman seine neue Platte mit dem bereits eingangs erwähnten Titel „Willkommen im Nichts“. An seiner Seite agieren dabei erneut die Singin' Rebels, die mittlerweile zu seiner Stammband geworden sind.