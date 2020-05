Furioses Duell zweier Operngiganten

Denn Domingo ist - das weiß jeder Opernliebhaber - ein Jahrhundertsänger, ein echter Ausnahmekünstler, der sich jetzt mit der Partie des Dogen Simon Boccanegra eine Wunschrolle erarbeitet hat.



Ist es da wichtig, dass Giuseppe Verdi den Boccanegra explizit für einen Bariton geschrieben hat? In keiner Weise. Denn der Tenor Domingo ist längst in seinem eigenen stimmlichen Fach, ja in seiner eigenen vokalen Liga angekommen. Er singt den unglücklichen Dogen mit tenoralen Höhen, aber auch baritonalen Tiefen und mit jenem Ausdruck, den ihm niemand nachmacht.



Domingo spielt den Boccanegra nicht, er ist Boccanegra. Und er hat einen Bühnen-Gegenspieler, der ihm in nichts nachsteht. Der hinreißende Ferruccio Furlanetto gibt den Fiesco mit solcher Intensität und gesanglicher Brillanz, dass einem etwa bei der finalen Begegnung der zwei Kontrahenten tatsächlich der Atem stockt. Das ist dann Oper pur. Emotion und Leidenschaft total.



Dass neben diesen beiden Giganten in Peter Steins Repertoire tauglicher Rampentheater-Inszenierung wenig Platz bleibt, versteht sich fast von selbst. Immerhin: Massimiliano Pisapia als Gabriele Adorno rettete als Einspringer für den erkrankten Fabio Satori die Vorstellung und ließ seinen hellen, sicheren Tenor oft kraftvoll erklingen.



Barbara Frittoli hat als Amelia noch alle Höhen, beeindruckt darstellerisch und überspielt Schwächen in den unteren Lagen konsequent. Eijiro Kai und Dan Paul Dumitrescu fügen sich als Verschwörer ein. Souverän: Dirigent Paolo Carignani, der das stark ersatzgeschwächte Orchester - die Wiener Philharmoniker spielten zur gleichen Zeit in Grafenegg - sicher und sängerfreundlich durch die Partitur führte.