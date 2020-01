Fünf Konzerte, die das Jahr 2020 speziell machen werden

Immer wieder und sehr gerne in Österreich sind Die Toten Hosen. Trotzdem werden auch ihre Konzerte (4. 7. Wien/ Stadthalle, 29. 8. Graz/Messe) alles andere als „Business as usual“. Die Düsseldorfer kommen nämlich mit ihrer „Alles Ohne Strom“-Show, bei der „Hier kommt Alex“ wie ZZ-Top klingt und Sänger Campino sich an „Love Is In The Air“ wagt. Wie sehr das dem Quintett Spaß macht, wird deutlich zu hören sein. Weshalb diese Shows genauso feurig losrocken werden wie die Strom-Shows.

Erinnert sich noch jemand an Woodkid? Der französischer Musiker und Regisseur Yoann Lemoine machte 2012 unter diesem Pseudonym mit dem Hit „Run Boy Run“ Furore. 2020 startet er mit einem neuen Album zum Comeback – und tritt am 1. Juli in der Wiener Arena auf.